Прогнозована урядом інфляція в 7% абсолютно нереальна - нардеп

У державному бюджеті на 2018 рік враховано інфляція на рівні 7%, що є абсолютно нереальним показником, враховуючи те, що навіть Міжнародний валютний фонд прогнозує для України інфляцію близько 10%, а провідні економісти говорять і зовсім про 14-15%. Про це на своїй сторінці у Facebookнаписав народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович.

«У 2018 році Україна очікує жахлива інфляція. Навіть в корумпованій годівниці під назвою Національний банк України це визнали, підвищивши облікову ставку до 14,5% річних саме через «інфляційних ризиків». Про різкий стрибок інфляції в наступному році говорять всі провідні міжнародні економісти, ось тільки наша влада їх не чує. Таке відчуття, що уряд живе в якомусь своєму нереальному світі, де все добре і немає ніяких проблем. Ніяк інакше я не можу пояснити те, що в вбивчий для українців бюджеті на 2018 рік інфляція закладена на рівні 7%. Ця цифра абсолютно нереальна! »- переконаний політик.

Він підкреслив, що навіть МВФ прогнозує для України інфляцію на рівні 9,95%, а реальна інфляція може досягти взагалі 14-15%. Однак в уряді як і раніше закладають в бюджет показники, «яких просто не існує».

«Навіть обожнюваний керівництвом країни МВФ, який, я вважаю, треба гнати поганою мітлою з України, прогнозує для нас інфляцію на рівні 10% (а точніше 9,95%). Хоча і це не відповідає українським реаліям. Якщо відняти економічне зростання, реальна інфляція складе 14-15%. Але уряд продовжує, як і в попередні роки, закладати в бюджет абсолютно неймовірні показники, яких просто не існує. Не дивно, що потім воно відмовляється звітувати про виконання бюджету - про що вони можуть нам розповісти? »- задався питанням народний депутат.

Парламентарій також порівняв прогнози МВФ по Україні з іншими країнами. За його словами, в деяких країнах Африки прогнозований рівень інфляції на порядок нижче, ніж в Україні. При цьому лідер «За життя» пояснює це тим, що в Україні, «по всій видимості, більше всіх крадуть».

«І наостанок, для порівняння: згідно з прогнозом МВФ, в Естонії в 2018 році очікується інфляція на рівні 3%, в Латвії та Грузії - 2,9%, в Польщі взагалі всього 2,3%. Навіть в країнах Африки, таких як Ефіопія і Гвінея, прогнозують інфляцію менше, ніж в Україні - в межах 8%. Як так вийшло, що у нас одні з найгірших показників в умовах «приголомшливих реформ і унікальною боротьби з корупцією»? Що з нами не так? Відповідь очевидна - у нас, по всій видимості, більше всіх крадуть. Варто було б нагадати нинішній владі: ми найняли її ефективно управляти нашими грошима, а не красти їх», - резюмував Вадим Рабинович.