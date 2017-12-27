Гройсман розповів, коли Порошенко підпише держбюджет-2018

Президент України Петро Порошенко до кінця поточного тижня підпише закон про державний бюджет на 2018 рік.

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Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр міністр Володимир Гройсман.

«До кінця тижня презент підпише бюджет», - сказав прем'єр.

Він нагадав, що уряд заклав у держбюджет додатково 16,5 млрд грн на фінансування технічної модернізації озброєння.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій 22 грудня підписав ухвалений парламентом державний бюджет України на 2018 рік і направив його на підпис президенту Петру Порошенку.

Верховна Рада 7 грудня ухвалила держбюджет України на 2018 рік, який було доопрацьовано відповідно до бюджетних висновків і затверджено Кабінетом міністрів 1 грудня, однак фінальний текст документа з усіма поправками досі не оприлюднено.

Доопрацьований урядом до другого читання проект порівняно з початковим варіантом передбачав збільшення доходів держбюджету на 37 млрд грн, видатків - на 41 млрд грн, дефіцит - на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.

У процесі доопрацювання проекту в уряді погіршили показник очікуваної інфляції наступного року до 9% з 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні - 3%.