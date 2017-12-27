Український експорт зріс на 20% - Гройсман

Експорт українських товарів і послуг за підсумками 2017 року зріс на 20% порівняно з минулим роком.

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Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Експорт - це десятки мільярдів доларів, які ми отримуємо в країну від виробленої продукції. Слід відзначити, що в 2017 році загальний експорт зріс практично на 20%», - сказав прем'єр.

Він зауважив, що за дев'ять місяців 2017 року до країни надійшло 35 млрд дол. валютної виручки від продажу продукції українського виробництва.

За інформацією прем'єр-міністра, експорт до країн Європейського Союзу зріс на 30%, частка країн ЄС в експорті України становить 40%.

За словами Гройсмана, на наступний рік перед урядом стоїть завдання насичення вітчизняного ринку якісною продукцією українського виробництва та підтримання українського експорту.

Як повідомляв УНІАН, експорт товарів і послуг із України в січні-вересні 2017 року зріс на 18,5%, або на більш ніж 6 млрд дол., порівняно з аналогічним періодом минулого року, й досяг 38,1 млрд дол.

При цьому поставки товарів за кордон становили 82,3% від загального експорту, надання послуг - 17,7%. Приріст поставок товарів становив 21,1% (5,4 млрд дол.), послуг - 9,8% (694,8 млн дол.).