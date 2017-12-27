Платоспроможні банки України отримали 1,8 мільярда прибутку

Платоспроможні банки України за підсумками січня-листопада 2017 року отримали 1,826 млрд грн чистого прибутку проти 18,884 млрд грн збитку за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи банків за 11 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року скоротилися на 2,7% - до 161,584 млрд грн, витрати - на 13,7%, до 159,758 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, в листопаді платоспроможні банки України отримали 328 млн грн збитку.

Раніше в НБУ повідомляли, що банківський сектор України завершує 2017 рік з прибутком після трьох років рекордних збитків.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році банківська система України оновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків, збиток банківської системи становив 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України було зафіксовано в 2015 році, коли негативний фінансовий результат діючих банків становив 66,6 млрд грн.