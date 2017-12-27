Кабмін затвердив експортну стратегію України до 2021 року

Кабінет міністрів України затвердив експортну стратегію України до 2021 року, покликану забезпечити зростання експорту та збільшення в ньому частки продукції з високою доданою вартістю. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Це документ, який формує орієнтири для створення міжнародних ланцюгів доданої вартості, які будуть вигідні національним виробникам", - сказав перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За словами торгового представника України Наталія Микольська, яка представляє документ, стратегія складається з трьох частин: дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі та відповідного плану дій, секторальних та крос-секторальних стратегій, а також синхронізації всіх стратегій в єдиний документ.

Крім того, стратегія передбачає визначення найбільш перспективних ринків для українського експорту, на які будуть спрямовані першочергові зусилля уряду.

"Експортна стратегія визначає перелік ринків, які мають найперспективніші для розвитку українського експорту. Ми хочемо ефективно використовувати наявні ресурси та вибирати правильні інструменти в роботі з ними", - підкреслила Микольська.

Також торговий представник зазначила, що основними цілями стратегії будуть диверсифікація експорту, підвищення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу, а також професіоналізація навичок експортерів.

Як повідомляв УНІАН, у березні Мінекономрозвитку представило проект експортної стратегії, розроблений на 5 років та передбачає виконання 56 першочергових завдань з розвитку експорту. При цьому в розробці стратегії брали участь більше 40 державних і недержавних інституцій.

Зокрема, документ визначає 75 країн світу, з якими Україна в нинішніх економічних, логістичних і юридичних обставин торгує недостатньо - на 6,5 мільярда доларів.

Згідно з проектом стратегії, основними галузями, які будуть формувати український експорт, повинні стати харчова промисловість, ІТ-галузь, машинобудування і аерокосмічна галузь, а також так звані "креативні" галузі, що передбачають інноваційні підходи у задоволенні потреб клієнтів.

Також стратегія визначає перспективні ринки для українського експорту, серед яких ключове місце займають 28 країн ЄС - найважливіші зовнішньоекономічні партнери країни. Серед інших країн найбільш перспективними є США, Китай, Туреччина, Японія, Ізраїль та Індія.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, український експорт в 2017 році виріс на 20%.