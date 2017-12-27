Що з гривнею: нацвалюта знову опустилася до долара та євро

У середу, 27 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,95/27,98 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,22/33,25 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4750/0,4760 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,9354 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 338 угод на суму 198,56 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,83/27,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,02/33,07 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4819/0,4831 грн/рубль.