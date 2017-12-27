Гройсман назвав причину зростання імпорту цього року

Зростання імпорту в 2017 році є наслідком розриву торговельних зв'язків з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"У нас імпорт цього року збільшився, за рахунок чого? За рахунок блокади. Все, що ми купували за українські гривні, що належало Україні, сьогодні ми контрактуємо це все з-за кордону, і за це платять валюту і тиснуть на курс долара в країні, і це негативно впливає на торговий баланс в країні", - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що в результаті блокади Україна в 2017 році втратила 1% ВВП, або продукції на кілька мільярдів доларів.

"Ці псевдопатріоти-організатори перекрили взагалі все, і тепер олігархи Януковича 100% контролюють всю економіку, яка належала Україні...З такими патріотами і ворогів не треба», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оцінює втрати економіки України внаслідок розриву торговельних зв'язків з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей в 1,8 млрд дол. у 2017 і 0,5 млрд дол. у 2018 році.

У січні 2017 року активісти і ветерани АТО організували торговельну блокаду неконтрольованих територій Донбасу, зокрема, перекривши залізничне вантажне сполучення. В уряді неодноразово закликали припинити блокаду з-за шкоди економіці України і неможливості поставок дефіцитного антрацитового вугілля, однак блокада не була знята.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику всіх підприємств української юрисдикції, в тому числі підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування у зоні АТО.