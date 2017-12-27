Нацбанк спростив умови видачі валютних ліцензій для обмінників та "Укрпошти"

Національний банк України оновив умови видачі валютних ліцензій небанківським фінансовим установам та національному оператору поштового зв'язку, яким є публічне акціонерне товариство «Укрпошта».

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №137, регулятор знизив необхідний мінімальний розмір власного капіталу для діяльності з обміну валют вдвічі - до 10 млн грн за умови використання не більше 50 структурних підрозділів.

При цьому кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення мінімального капіталу на 10 млн грн.

Також Нацбанк скоротив строк роботи фінустанови для отримання валютної ліцензії з 3 років до 1 року.

Разом із тим, Нацбанк встановив більш жорсткі вимоги до фінансового стану, ділової репутації керівників та власників фінустанови.

Крім того, НБУ тепер зможе призупинити або продовжити строк розгляду документів для отримання валютної ліцензії, а також відкликати ліцензію за порушення або недопуск своїх представників до перевірки.

Для фінустанов, які вже мають валютні ліцензії, регулятор встановив перехідний період для виконання нових вимог. Так, протягом двох місяців вони повинні подати до НБУ анкету з інформацією про фінансовий стан і репутацію керівників і власників, а протягом шести місяців - привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 9 місяців 2017 року перевірив 770 пунктів обміну валют у Києві та в усіх областях України. В результаті цих перевірок регулятор виявив 101 нелегальний пункт обміну валют небанківських фінустанов.

Станом на 1 жовтня 2017 року ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій були у 31 небанківської фінустанови і нацоператора поштового зв'язку «Укрпошта», а на ринку функціонували понад 3,5 тис. підрозділів небанківських фінустанов.

Наприкінці листопада Нацбанк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансової компанії «Абсолют Фінанс», що об'єднує найбільшу мережу небанківських пунктів обміну валют, пояснюючи це рішення виявленими численними фактами порушень порядку валютно-обмінних операцій.