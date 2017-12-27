Держбюджет виконано з профіцитом 5,5 мільярда гривень проти дефіциту роком раніше

Державний бюджет України за січень-листопад 2017 року виконано з профіцитом на рівні 5,520 млрд грн проти 45,543 млрд грн дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, зведений бюджет України за січень-листопад 2017 року виконано з профіцитом на рівні 33,917 млрд грн проти 9,988 млрд грн дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Профіцит місцевих бюджетів за вказаний період становив 28,397 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в розмірі 771 млрд грн, витрати - 841 млрд грн, граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.