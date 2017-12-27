Ліцензія не потрібна: українцям стане простіше вивозити дорогоцінні метали з країни

Національний банк скасував вимогу про обов'язкову наявність у фізичної особи індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів вагою понад 500 грамів.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №142, яка набирає чинності 28 грудня, тепер вивезення металів в такому обсязі можливий за умови письмового декларування митному органу та за наявності документів, що підтверджують купівлю металів в повному обсязі.

Цією ж постановою Нацбанк дозволив юридичним особам ввезення на територію України без спеціального дозволу банківського металу, що виготовлені нерезидентом за договором про переробку давальницької сировини, якщо метал призначений для продажу Національному банку.

За оцінками НБУ, зазначені кроки будуть сприяти спрощенню переміщення банківських металів через митний кордон України.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку України, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, із застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після вступу в силу нового Закону "Про валюті" та запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день.