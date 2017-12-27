Статки світових багатіїв за рік зросли на трильйон доларів

Зростання глобальної економіки і курсів акцій зробив найбагатших людей планети ще багатшими в 2017 році.

Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, порівняно з минулим роком їх статки збільшилися в сумі на $1 трлн, що випливає зі списку мільярдерів Bloomberg, що включає 500 найзаможніших людей світу.

Так, в цьому році їх сукупний капітал склав $5,3 трлн, тоді як у 2016 році – 4,4 трлн.

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На першому місці в списку найзаможніших фігур розташувався засновник компанії Amazon Джефф Безос. Його багатство оцінюється в майже $100 млрд, за цей рік воно зросло на $34 млн.

Засновник Microsoft Білл Гейтс посів другу сходинку з $91 млрд, інвестор Уоррен Баффет – третю з $85 млрд. Далі слідує іспанський бізнесмен Амансіо Ортега ($75 млрд) і засновник Facebook Марк Цукерберг ($72 млрд).