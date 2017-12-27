Економіст назвав найбільш серйозні помилки Кабміну у році, що минає

Голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак заявив, що в 2017 році Кабінет міністрів здійснив ряд найбільш кричущих помилок, зокрема, схвалив структурно неякісний державний бюджет-2018.

Через такоий документ країна не отримала мільярд доларів чергового траншу МВФ і пов'язані з ним 600 млн євро траншу ЄС, розповів він на чаті в "Главреді".

"Найбільш кричущі помилки уряду — це:... зашкалювання економічного популізму із соціальними виплатами, що вже призвело до удвічі більш високим темпам інфляції, ніж планувалося на 2017 рік, і продовження девальвації гривні також в більш високих темпах, ніж закладалося в бюджет на цей рік", — зазначив експерт.

За його словами, неправильним кроком було заморожування видачі ліцензій газо - і нафтовидобувних як приватним компаніям, так і компаніям-розробникам кар'єрів різних ресурсів.

"... провал пенсійної реформи, яка звелася лише до змін умов виходу на пенсію і змін умов нарахування пенсії, а пенсійна система як була однорівневою солідарною, так і залишилася такою ж за фактом... відсутність податкової реформи, митної, адміністративно-господарської та реформи системи державного управління", — гість назвав ще дві помилки уряду.

Також економіст вважає помилковим нівелювання реформи децентралізації, "яка звелася лише до зміни адміністративних меж громад (ВІДГ — об'єднані територіальні громади — Ред.), надання місцевої влади більших повноважень, але при відсутності збільшення власних доходів".

"... структура дохідної частини зведеного бюджету залишилася незмінною: як і раніше, 80% доходів (податків) надходить безпосередньо в центральний бюджет, і лише 20% доходів (податків) залишаються всім місцевим бюджетам разом узятим, а потім фактично в ручному режимі з центрального бюджету роздаються гроші на місця. Така система міжбюджетних відносин функціонує всі роки незалежності, а це — головне, що потрібно змінити відповідною бюджетною реформою", — пояснив співрозмовник.

Раніше Андрій Новак говорив, що президенту Петру Порошенко вигідна Валерія Гонтарєва на посаді голови Національного банку України, оскільки вона може усувати конкурентів банку глави держави.