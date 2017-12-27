Євро дорожчає, долар застиг на місці: офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2794,8466 (27 грудня – 2794,4567)

100 EUR – 3324,4700 (27 грудня – 3312,2695)

10 RUR – 4,8645 (27 грудня – 4,8402)

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,95/27,98 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,22/33,25 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4750/0,4760 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,9354 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 338 угод на суму 198,56 мільйона доларів.