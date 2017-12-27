НБУ спрощує торгівлю валютою для банків та міжнародних фінорганізацій

Національний банк відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року та з урахуванням пропозицій учасників ринку спрощує умови торгівлі іноземною валютою для банків і міжнародних фінансових організацій.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №143, яке набирає чинності з 2 січня 2018 року.

Регулятор зазначив, що нововведення спрощують порядок проведення банками арбітражних операцій купівлі/продажу валюти за іншу валюту без використання гривні.

Крім того, міжнародні фінансові організації зможуть купувати або продавати валюту в будь-якому українському банку за вибором, а не тільки в установі, де відкрито рахунок.

Також регулятор спрощує покупку валюти для виконання зобов'язань за кредитом та порядок реєстрації клієнтських операцій на міжбанківському валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку України, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, з застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після вступу в силу нового Закону "Про валюті" та запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти ряд обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день.