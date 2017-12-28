Вкладникам неплатоспроможних банків призупинять виплати до 3 січня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупиняє виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 14:00 28 грудня 2017 року до 9:00 3 січня 2018 року.

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Як повідомила прес-служба фонду, таке рішення прийнято у відповідності з встановленням Національним банком графіка роботи банків у період новорічних свят, а також у зв'язку з необхідністю проведення технологічних робіт, пов'язаних з завершенням поточного фінансового року і початком нового.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку відносно 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - в 2017 році.

За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

За інформацією Фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить лише 100 мільярдів гривень з причини низької якості активів, представлених переважно з проблемними кредитами.