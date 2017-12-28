В Україні скоротився рівень бідності - міністр соцполітики
Скорочення рівня бідності в країні відбулося завдяки підвищенню соціальних стандартів, зокрема, збільшення з 1 січня мінімальної зарплати вдвічі - до 3,2 тисячі гривень.
Рівень бідності в Україні знизився на 15,1 п. п. з 54,5% у 2016 році до 39,4% у 2017 році. Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
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"Причиною стало підвищення соціальних стандартів, так і підвищення середньої зарплати", - сказав Рева.
За словами міністра, фонд оплати праці за рік зріс на 36,1%, або на 211 мільярда гривень, до 796,3 мільярда гривень.
Міністр також уточнив, що серед працюючих кількість осіб з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму знизилася до 26,1% до 45,4%.
Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2017 року порівняно з жовтнем 2016 року збільшилася на 37,9%, а порівняно з минулим місяцем 2017 року зросла на 0,4% - до 7377 гривень.