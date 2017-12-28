У Кабміні підрахували, скільки мільйонів "тіньових" працівників в Україні
За рік 300 тисяч осіб припинили працювати в тіньовому секторі економіки.
Рівень тіньової зайнятості в Україні у 2017 році скоротився на 8% - до 3,7 мільйона з 4 мільйонів працюють нелегально людина.
Читайте такожВ Україні скоротився рівень бідності - Рева
Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
"У тіньовій економіці було задіяно в 2016 році 4 мільйони осіб. Зараз кількість зайнятих в тіньовій економіці скоротилася на 300 тисяч осіб", - сказав він.
За словами міністра, в результаті перевірок інспекції з питань праці у 2017 році 700 роботодавців оформили трудові відношення зі своїми співробітниками.
Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в січні-жовтні при перевірці суб'єктів господарювання виявила 3,5 тисячі найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин.
В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3200 гривень, і набрали чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат "у конверті" штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.