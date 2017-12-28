Звільненим вчора українським полоненим можуть виплатити по 100 тисяч

Міністерство соціальної політики пропонує виплатити звільненим 27 грудня з полону контрольованих Росією бойовиків 73 українцям по 100 тисяч гривень.

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Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Ми пропонуємо виплатити по 100 тисяч гривень", - сказав Рева.

Він зазначив, що виділення даних коштів передбачено проектом постанови уряду, яку підготувало Мінсоцполітики.

За словами Реви, сьогодні міністерство отримає повний перелік звільнених громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані в зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.