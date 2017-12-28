"Подарунок" під ялинку: гривня опустилася нижче психологічної позначки в 28 за долар

У четвер, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,13/28,17 грн/дол., що на 18 копійок нижче за рівень відкриття торгів.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 33,56/33,61 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4888/0,4899 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 28,0602 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 480 угод на суму 245,90 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,95/27,98 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,22/33,25 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4750/0,4760 грн/рубль.