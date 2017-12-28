Конфісковані гроші Януковича знаходяться в Держказначействі – "Ощадбанк"

Державний «Ощадбанк» заявляє, що конфісковані коштіив екс-президента Віктора Януковича і його оточення містяться на рахунках Державної казначейської служби України.

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Про це йдеться в заяві правління «Ощадбанку» у відповідь на інформацію у ЗМІ про обшуки в фінустанові, що проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України у справі про конфіскацію 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

«Всі кошти за спецконфіскацією містяться на рахунках Держказначейства. Будь-які звинувачення в «незаконному списанні» не мають жодних підстав. «Ощадбанк» діяв у чіткій і безумовній відповідності до вимог чинного законодавства», - йдеться в заяві.

У банку наголосили, що в рамках законодавства України вирок суду, що набрав законної сили, є обов'язковим і підлягає безумовному виконанню на всій території України, а спецконфіскація - це повернення активів у власність держави, що і було зроблено.

«Інформація про перерахування коштів на рахунки Держказначейства підтверджена. Відповідні документи є в розпорядженні всіх зацікавлених державних органів та розміщені на сайті Генеральної прокуратури України», - відзначається в заяві.

У банку зазначили, що звинувачення на адресу його посадових осіб є безпідставними, однак запевнили в готовності співпрацювати зі слідством і надати всі необхідні документи для юридичного підтвердження законності своїх дій.

Також банк звернувся до керівництва держави і свого акціонера в особі Кабінету міністрів, керівництва Генпрокуратури і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою звернути увагу на абсурдність ситуації, коли держбанк, який перерахував в дохід держбюджету кошти за рішенням суду, стає об'єктом переслідування з боку держави.

«Такі безпідставні звинувачення, тривалі слідчі дії та спекуляції на цю тему в інформаційному полі завдають значної шкоди діловій репутації як державного банку, так і системи держуправління в цілому», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд дол., заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президента Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол.