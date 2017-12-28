Приватні перекази в Україну перевищили $5 мільярдів: топ-10 країн, звідки "прийшли" гроші

Обсяг приватних грошових переказів в Україну за 9 місяців 2017 року становив 5,192 млрд дол. США, що на 1,187 млрд дол., або на 29,6%, більше показника за аналогічний період 2016 року.

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За інформацією НБУ, у тому числі через кореспондентські рахунки банків за цей період надійшло 2,093 млрд дол., через міжнародні платіжні системи – 1,670 млрд дол., неформальними каналами – 1,429 млрд дол.

З отриманих коштів оплата праці становила 3,059 млрд дол., з яких 811 млн дол. надійшли через неформальні канали.

Згідно з наведеними даними, обсяг надходжень коштів зі США за 9 місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 24,6% - до 547 млн дол., у той час як обсяг надходжень із Росії скоротився на 39,3% - до 460 млн дол.

В результаті США зайняли місце лідера за обсягом приватних грошових переказів в Україну, яке раніше займала Росія.

Крім США і РФ, в десятку країн-лідерів за обсягом приватних переказів в Україну увійшли Німеччина (252 млн дол.), Великобританія (243 млн дол.), Кіпр (219 млн дол.), Ізраїль (201 млн дол.), Італія (165 млн дол.), Греція (138 млн дол.), Польща (117 млн дол.), Об'єднані Арабські Емірати (91 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2016 році становив 5,425 млрд дол., що на 5,3% вище за показник 2015 року.