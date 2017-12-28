В Україні ще один банк самоліквідувався

Національний банк України відкликав банківську ліцензію у «Кредит Оптима Банку», який прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

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Як повідомляється на сайті НБУ, така процедура стала можливою завдяки прийняттю в березні 2017 року Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», в рамках якого акціонери банку можуть прийняти рішення про припинення банківської діяльності без ліквідації і продовжити працювати на ринку фінансових послуг або проводити інші види господарської діяльності.

Регулятор відзначив, що «Кредит Оптима Банк» став четвертим банком, який прийняв рішення про відмову від банківської діяльності.

Раніше Нацбанк за аналогічною процедурою відкликав ліцензії у банків «Фінансовий партнер», «Апекс-Банк» і «Промислово-фінансовий банк».

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, в Україні статутний капітал банку не може бути нижчим за 500 млн грн.

З 23 грудня Національний банк пом'якшив графік докапіталізації невеликих банків, у тому числі зрушив термін поповнення капіталу до 300 млн грн на 2 роки – до 11 липня 2020 року, до 400 млн грн – на 3 роки, або до 11 липня 2022 року.

Термін докапіталізації банків до 500 млн грн залишився незмінним – до 11 липня 2024 року.

23 березня Верховна Рада прийняла Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі.