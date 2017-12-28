Гривня в офіційних курсах Нацбанку опустилася нижче 28 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2806.7223 (28 грудня – 2794.8466)

100 EUR – 3349.5424 (28 грудня – 3324.4700)

10 RUR – 4.8703 (28 грудня – 4.8645)

У четвер, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 28,07/28,11 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 33,5352/33,5830 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4875/0,4888 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 28,0672 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 688 угод на суму 403,38 млн дол.