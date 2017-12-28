Скільки заробляють українці: Держстат підрахував середню зарплату

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року збільшилася на 38,3%, а порівняно з минулим місяцем зросла на 0,4% - до 7479 грн.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Реальна заробітна плата в листопаді 2017 року порівняно з жовтнем 2017 року зросла на 0,5%, а порівняно з листопадом 2016 року збільшилася на 21,4%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більш ніж у 2 рази - до 3200 грн.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тис. грн.