Виконавча служба заарештувала майно та ряд рахунків "ПриватБанку" у справі Суркісів

Державна виконавча служба заарештувала майно та ряд рахунків «ПриватБанку» у справі про стягнення з фінустанови на користь Ігоря Суркіса і членів його сім'ї коштів, конвертованих в капітал фінустанови в період її націоналізації.

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Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду Києва, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, за позовом «ПриватБанку» до Державної виконавчої служби Міністерства юстиції з вимогою зняти арешт з майна і рахунків фінустанови.

Як випливає з документа, на підставі постанов державної виконавчої служби арештовані рахунки «ПриватБанку» в Національному банку, «Комерційному інвестиційному банку», «Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках», «Акцент-Банку», «Сітібанку», «Укрсоцбанку», банку «Південний», «Марфін Банку», «Укрексімбанку», «Райффайзен Банку Аваль», «Асвіо банку»

У прес-службі «ПриватБанку» по запиту УНІАН повідомили, що банк подав касаційні скарги на рішення про арешт рахунків до вищих судових інстанцій.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України. В період входження держави в капітал банку кошти пов'язаних з банком осіб були конвертовані в капітал (процедура bail-in) для зниження витрат держави на докапіталізацію фінустанови.

Державна виконавча служба 13 листопада відкрила провадження про стягнення з «ПриватБанку» на користь Марини, Рахміля, Ігоря та Світлани Суркісів коштів за рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня в розмірі 1,05 млрд грн, 266,2 тис. дол. і 7,8 тис. євро, конвертованих в капітал фінустанови в період його націоналізації.

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію Національного банку на це рішення суду, однак регулятор подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України та звернувся до суду з проханням зупинити виконання рішення до вирішення спору в касаційній інстанції.