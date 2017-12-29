Парубій підписав зміни до Податкового кодексу і направив Порошенку

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав ухвалені парламентом 7 грудня необхідні для збалансування державного бюджету України на 2018 рік зміни до Податкового кодексу і направив їх на підпис президенту Петру Порошенку.

Читайте такожДержбюджет виконано з профіцитом 5,5 мільярда гривень проти дефіциту роком раніше

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний закон (6776-д) з редакційними уточненнями, схваленими депутатами 21 грудня, підписано 27 грудня і того самого дня направлено главі держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня прийняла необхідні для збалансування державного бюджету України на 2018 рік зміни до Податкового кодексу про коригування, відповідно до індексу цін, ставок низки податків і зборів, встановлених в абсолютних значеннях.

Закон передбачає підвищення ставок екологічного податку, ренти за користування надрами, ренти за спеціальне використання води і лісових ресурсів, акцизного збору на тютюнові вироби.

Голова Верховної Ради підписав прийнятий парламентом 7 грудня державний бюджет України на 2018 рік і направив його на підпис президенту Петру Порошенку 22 грудня, проте документ досі не підписано і не оприлюднено.