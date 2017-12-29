Держзакупівлі-2017: без конкурентної процедури торгів закупили товарів на 50 мільярдів

Державні замовники за 2017 рік провели допорогових закупівель товарів до 200 тис. грн і робіт до 1,5 млн грн за прямими контрактами без застосування конкурентної процедури торгів на 50 млрд грн.

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Про це повідомив директор програми інноваційних проектів Transparency International Віктор Нестуля на брифінгу в Києві.

«Із 264 млрд грн, які були витрачені звичайними замовниками в системі Prozorro за рік, близько 50 мільярдів було витрачено саме за прямими допороговим контрактами без будь-яких процедур», - сказав Нестуля.

За словами експерта, аномальна активність держзамовників у допорогових закупівлях проявилася в грудні.

«Тільки в грудні замовники опублікували 41 тисячу звітів майже на 5 млрд грн. Це величезні кошти. Є така специфічна особливість - у звітах замовники вказують закупівлі на 199,99 тис. грн. Якби вони додали ще одну копійку, то були б зобов'язані оголошувати відкриті торги і проводити їх на конкурентних засадах», - зазначив представник Transparency International.

Експерт додав, що найбільшим попитом у рамках допорогових закупівель користуються виконання робіт, закупівля нафтопродуктів, будівельних матеріалів та офісної техніки.

Лідерами за кількістю та обсягом допорогових закупівель у листопаді-грудні стали Міністерство освіти і науки та Міністерство внутрішніх справ, а також їх підвідомчі структури.

Як повідомляв УНІАН, Transparency International виступає за поширення обов'язкового використання процедури конкурентних торгів у системі Prozorro на допорогові закупівлі.

Система моніторингу електронних державних закупівель Dozorro станом на кінець жовтня за рік своєї роботи виявила 2680 можливих порушень, за якими було розпочато 25 справ про адміністративні порушення, що закінчилися 5 штрафами, а також 109 кримінальних справ, що закінчилися трьома вироками.

При цьому найчастішими порушеннями є ухилення від процедури торгів (711 випадків), дискримінаційні вимоги документації (371 випадок), необгрунтований вибір переможця (248 випадків), надмірні вимоги до учасників (178 випадків), змова між учасниками закупівель (138 випадків), а також безпідставна дискваліфікація (125 випадків).

Довідка УНІАН. Економія бюджетних коштів у держзакупівлях у рамках електронної системи Prozorro станом на 29 грудня досягла 37,2 млрд грн.