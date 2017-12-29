Bloomberg назвав мозамбіцький метікал найкращою валютою для інвестицій

Bloomberg склав рейтинг найкращих інвестицій у 2017 році. Укладачі рейтингу визнали, що найбільшу прибутковість в 2017 році показали кріптовалюти, однак не всі готові інвестувати в них. Тому автори видання створили альтернативний рейтинг кращих вкладень в 2017 році, повідомляє Republic.

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Серед валют перше місце посів мозамбіцька метікал. За рік він зріс на 21% до долара. Друге місце поділили чеська крона і польський злотий – їх курс збільшився на 18%.

Найбільше за рік впав узбецький сум (60%), конголезький франк (27%) та леоне (25%). ЦБ Узбекистану у вересні опустив курс національної валюти з 4210 сумів до 8100 сумів за долар.

З фондових індексів найбільше зростання показав український UX – він зріс на 80%. Це, як пише Bloomberg, пов'язано з надіями інвесторів на відновлення української економіки. Серед державних облігацій найбільшу прибутковість показала Греція (60%).

Загалом найбільшу прибутковість показали ризиковані інвестиції, зазначили укладачі рейтингу.