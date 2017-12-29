Фіскальна служба планує наступного року зібрати на 20% більше податків

Державна фіскальна служба у 2018 році планує збільшити перерахування коштів до державного бюджету на 20% порівняно з 2017 роком, до 771,7 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба ДФС з посиланням на слова виконувача обов'язків очільника відомства Мирослава Продана.

«2018 рік стане роком розвитку, підвищення і повернення довіри як суспільства, так і бізнесу до ДФС. У нас все для цього є. Ресурс, який вдалося нам акумулювати, дозволить піднести ДФС на зовсім інший рівень. Більш того, у нас сьогодні є низка напрацювань, пов'язаних зі змінами, які внесені законом про бюджет до Податкового та Митного кодексів. Також наступного року ми плануємо провести низку функціональних та інституційних змін. Все це дає нам сьогодні можливість з упевненістю заявляти про виконання завдань 2018 року в повному обсязі », - наголосив Продан.

У ДФС повідомили, що сума податкових платежів у 2018 році планується на рівні 399,99 млрд грн, що перевищує показник 2017 року на 35,6 млрд грн. Запланований збір митних платежів - 371,8 млрд грн, що на 88,2 млрд грн більше, ніж у поточному році.

У розрізі основних податків у 2018 році планується зібрати 84,3 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, 300 млрд грн ПДВ з увезених в Україну товарів, 124,1 млрд грн акцизного податку та 81,8 млрд грн податку на прибуток.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, надходження до зведеного бюджету України у січні-листопаді 2017 року становили 764,5 млрд грн, що на 166,2 млрд грн, або на 27,8%, вище за показник за аналогічний період 2016 року.