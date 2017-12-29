Експорт товарів з України зріс на 21%: топ-10 найбільших покупців (інфографіка)

Експорт товарів з України в січні-жовтні 2017 року зріс на 20,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 35,2 мільярда доларів. Про це повідомляється в матеріалах, опублікованих Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

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В структурі експорту товарів найбільшу частку посіла продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості (14,5 мільярда доларів, або 41,3% експорту), металургійна продукція (8,1 мільярда доларів, або 23%), продукція машинобудування (4 мільярда доларів, або 11,4%), а також мінеральні продукти (3,3 мільярда доларів, або 9,4%).

У розрізі товарної структури найбільше зріс обсяг поставок за кордон руд і концентратів залізних (на 758,4 мільйона доларів), соняшникової олії (на 763,8 мільйона доларів), кукурудзи (на 509,5 мільйона доларів), гарячекатаного прокату (на 286,1 мільйона доларів), насіння рапсу (на 401,8 мільйона доларів), феросплавів (на 345,2 мільйона доларів), ізольованих кабелів і проводів (на 187,3 мільйона доларів), цукру (на 121,4 мільйона доларів), екскурсійних круїзних суден (на 115,6 мільйона доларів), холоднокатаного прокату (на 119,6 мільйона доларів).

Основним торговельним партнером України в експорті товарів залишається Європейський Союз - його сукупна частка становить 40,2%. При цьому частка Росії становила 9,3%.

Обсяг українського експорту товарів до країн ЄС за підсумками січня-жовтня 2017 року по порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 3,3 мільярда доларів (на 30,3%) і склав 14,2 мільярда доларів - у вартісному вимірі це найбільше зростання експорту товарів серед всіх партнерів України.

До ТОП-10 найбільших країн-партнерів України, крім ЄС і Росії, входить також Туреччина - на її частку припадає 5,7% загального експорту українських товарів, Індія - 5,2%, Китаю - 4,6%, Єгипет - 4,3%, Білорусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Іран - 1,4%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, експорт товарів і послуг з України в січні-вересні 2017 року зріс на 18,5%, або більш ніж на 6 мільярда доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 38,1 мільярда доларів.