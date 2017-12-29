Готівки вистачить усім: НБУ повністю задовольняє потреби банків у передноворічний ажіотаж

Національний банк повністю задовольняє потреби банків у готівці в залежності від їх заявок і в разі необхідності готовий розглянути можливість збільшення запланованих до видачі обсягів готівки.

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Про це йдеться в коментарі НБУ, переданому УНІАН, щодо забезпечення регулятором, і банками доступу громадян до готівкових коштах у період новорічних свят.

Нацбанк нагадав, що відповідно до порядку роботи банківської системи України в період завершення звітного року зобов'язав банки забезпечити безперебійну роботу банкоматів в період новорічних і різдвяних свят з 30 грудня 2017 до 8 січня 2018 року включно, в тому числі підкріпити їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

"Банки мають відстежувати власні обсяги готівки та планувати достатність готівки в залежності від потреб своїх клієнтів", - підкреслили в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк наприкінці листопада оприлюднив графік роботи банківської системи України у період новорічних свят, згідно з яким 1 і 8 січня 2018 року системи електронних платежів, електронної пошти НБУ, а також системи угод на міжбанківському валютному ринку та купівлі-продажу гривневих ресурсів працювати не будуть.