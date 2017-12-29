Що буде з доларом та євро після Нового року: офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк до 3 січня (включно) встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2806,7223 (29 грудня – 2806,7223)

100 EUR – 3349,5424 (29 грудня – 3349,5424)

10 RUR – 4,8703 (29 грудня – 4,8703)

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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,07/28,11 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,5352/33,5830 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,0672 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 688 угод на суму 403,38 мільйона доларів.