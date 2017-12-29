Офіційна гривня за рік подешевшала до долара на 5% - Нацбанк

Курс української гривні в 2017 році знизився на 5% відносно долара США - середньозважений курс Національно банку в останній день міжбанківських торгів цього року становив 28,0672 гривні/долар порівняно з 26,6924 гривні/долар в перший день торгів, що минає. Відповідні котирування опублікував Національний банк України.

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При цьому, згідно з котируваннями продажу євро на міжбанківському валютному ринку, наданими УНІАН дилером комерційного банку, курс гривні за рік знизився відносно європейської валюти на 21% - до 33,5830 гривні/євро.

Відносно до російського рубля, згідно з курсом продажу міжбанку, за рік гривня знизилася на 11% - до 0,4885 гривні/рубль.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні 29,3 гривні/долар, курс на кінець року - 30,1 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.