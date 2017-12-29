Профіцит платіжного балансу України зріс в 2,6 раза

Платіжний баланс України в січні-листопаді 2017 року зведений з профіцитом на рівні 2,565 мільярда доларів, що в 2,6 рази вище профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 987 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі в листопаді платіжний баланс зведений з профіцитом 491 мільйон доларів проти 80 мільйонів доларів дефіциту роком раніше.

Згідно з даними НБУ, в січні-листопаді дефіцит рахунку поточних операцій становив 2,964 мільярда доларів.

Надходження за фінансовим рахунком за цей період становили 5,523 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведений з профіцитом на рівні 1,346 мільярда доларів, що в 1,6 рази більше профіциту за 2015 рік у розмірі 849 мільйонів доларів. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 мільярда доларів у 2014 році.