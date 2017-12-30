"Геноцид майбутніх пенсіонерів": економіст різко розкритикував пенсійну реформу

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук під час чату для "Главреді" прокоментував твердження про те, про нова пенсійна реформа в Україні є "геноцидом пенсіонерів".

"Я б сказав точніше: це - геноцид майбутніх пенсіонерів, які захочуть вийти на пенсію, але не зможуть, бо не будуть мати різко піднятого пенсійного стажу", - сказав він.

Крім того, економіст розповів про своє бачення даної пенсійної реформи.

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"Те, що подали як пенсійну реформу, насправді є лише зміною умов виходу на пенсію та умов нарахування пенсії. А пенсійна система і залишилася однорівневою солідарною. Тому проблеми будуть у кожного пенсіонера з визначенням якраз цих умов нарахування та виходу на пенсію", - відзначив Новак.