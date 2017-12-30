Українці не оплатили майже третину платіжок за комуналку у листопаді

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в листопаді 2017 року збільшилася на 29,7% в порівнянні з показником на кінець жовтня і склала 9,6 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість по утримання будинків, споруд та прибудинкових територій порівняно з попереднім місяцем піднялася і склала 3 млрд грн, заборгованість за вивіз побутових відходів Також не змінилася і склала 400 млн грн.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зменшилася на 5% порівняно з жовтнем і становила 1900 млн грн.

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За даними Держстату, в листопаді українці сплатили за електроенергію 2,6 млрд грн (97,8% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому борг населення становив 3,5 млрд грн.

Заборгованість населення за газопостачання збільшився на 0,8% в порівняння з жовтня і склала 12,2 млрд млн грн.

Всього в листопаді українці сплатили за житлово-комунальні послуги 6,5 млрд грн, що склало 70,6% нарахованих за цей період сум.

Держстат повідомив, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку у листопаді 2017 року становила 1270 грн.

Найвищий рівень оплати ЖКП у листопаді 2017 року зафіксовано в Івано-Франківській (145,3% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Чернігівській (11,2%) і Вінницькій (110,2%) областях, найнижчий - у Сумській (48, 8%), Одеській (54,3%) і Луганській (55,4%) областях.

Також повідомляється, що за січень-листопад 2017 року з населенням було укладено 84,4 тис. договорів з реструктуризації заборгованості на загальну суму 394, 6 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала 163 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в жовтні 2017 року збільшилася на 4,2% порівняно з показником на кінець вересня і становила 7,4 млрд грн.