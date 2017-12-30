Експерт назвав причини "штучного" знецінення гривні

В Україні відбувається штучна девальвація гривні урядом і Національним банком.

Про це заявив голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак, повідомляє «Главред».

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Новак підкреслив, що в наступному році запланована подальша девальвація гривні, як мінімум, до 30,1 гривні за долар на кінець 2018 року, згідно з нещодавно прийнятим бюджетом-2018.

Він зазначив, що це відбувається тому, що чинний уряд, як і попередній, разом з НБУ, під управлінням президента, "йдуть легкою для себе дорогою".

"Тому що через девальвацію вирішують одразу дві задачі: по-перше, наповнення (виконання і перевиконання) державного та місцевих бюджетів через інфляційний ефект, наступний за девальвацією; по-друге, задоволення апетитів наших знаменитих експортерів, вони ж головні фінансові промислові групи країни, вони ж головні політичні групи країни", — пояснив експерт.

На його думку, це легка дорога для влади, але дуже важка дорога для всіх громадян України (які отримують доходи в гривнях) і всіх українських підприємств, які не є експортерами, а таких — більшість.

"Тому на словах турбота про громадян і про малий і середній бізнес, а на ділі — турбота про своєї експортної виручки", — додав Новак.