Порошенко підписав зміни до Бюджетного і Податкового кодексів

Президент Петро Порошенко підписав закони № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та № 2245-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

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Наголошується, що ці закони входять до бюджетного пакету законодавчих актів.

"Документом № 2233-VIII урегульовуються окремі питання, пов’язані з формуванням та виконанням Державного бюджету України на 2018 рік та створюються умови для стабільного функціонування бюджетної системи й забезпеченням реалізації медичної та освітньої реформ", - йдеться в повідомленні.

Законом передбачено уточнення порядку формування і виконання місцевих бюджетів, міжбюджетних взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами. А також порядок фінансового забезпечення охорони здоров’я та освіти, соціального захисту громадян; створення Державного фонду розвитку водного господарства та удосконалення положень щодо діяльності Державного дорожнього фонду.

"Документ набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім підпункту 5 пункту 37 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня наступного за днем опублікування", - пояснили в прес-службі президента.

Крім того, змінами до Податкового кодексу передбачено вирішення питання щодо блокування податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснення індексації ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях.

Також забезпечується внесення змін до правил безмитного ввезення товарів на територію України, у тому числі в міжнародних поштових та експрес-відправленнях; впроваджується ряд стимулюючих та преференційних норм, у тому числі щодо надання пільг за окремими видами діяльності та на певні види продукції; врегульовується питання індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та інше.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, окрім визначених Законом пунктів, що набирають чинності з дня наступного за днем опублікування, з 1 липня 2018 року, 1 січня 2019 року та з 1 січня 2025 року.