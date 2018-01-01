Порошенко у новорічному привітанні закликав уряд пришвидшити темпи економічного зростання

Президент України Петро Порошенко закликав уряд пришвидшити темпи зростання економіки у 2018 році та пообіцяв забезпечити для цього необхідні політичні умови.

Про це йдеться у новорічному зверненні глави держави до українського народу.

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«Хай не без помилок, але рухаємося вперед і після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку. За все, що Україна досягла, величезна подяка кожному з вас – це результат спільної праці», - заявив Порошенко.

За словами глави держави, в новому році уряд має прискорити темпи економічного зростання. «Потрібне підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців, і це нам по силах. Як президент забезпечу політичні умови, необхідні для економічного піднесення», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим, 2018 роком і побажав миру, щастя і доброботу.