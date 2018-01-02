Українські банки ще добу не будуть працювати

В українських банків сьогодні, 2 січня, - неприйомний день. І це незважаючи на перший робочий день 2018 року. Банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року.

Про це раніше попередив Нацбанк.

Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

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3, 4, 5 та від 9 січня 2018 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.

НБУ також наголошує, що в період різдвяно-новорічних свят банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нацбанк також визначився з курсами валют, які розпочали 2018 рік.