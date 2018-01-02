На рахунку Держказначейства скоротився залишок коштів

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року становить 5,099 млрд грн, що у 10,6 разу менше, ніж на 1 грудня 2017 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, порівняно з показником станом на 1 січня 2017 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства скоротився у 2,8 разу.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 грудня 2017 року становив 54,104 млрд грн, що на 5,540 млрд грн, або на 11,4%, більше від показника на 1 листопада.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.