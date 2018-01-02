Україна посіла перше місце в рейтингу поліпшення ділового клімату за версією Financial Times

Україна посіла перше місце серед пострадянських країн у рейтингу поліпшення ділового клімату, складеного британським діловим виданням Financial Times.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Хороша новина! Financial Times визнала Україну першою серед усіх пострадянських країн світу щодо поліпшення ділового клімату. Показники темпу розвитку в нашої держави виявилися найкращими», - написав прем'єр.

Згідно з даними FT, опублікованими Гройсманом, за сім років діловий клімат в Україні поліпшився на 24,21 пункту - до 63,9 пункту.

Читайте такожНазвані області України з найкращим бізнес-кліматом (інфографіка)

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 листопада планувала розглянути законопроект №6540 про поліпшення інвестиційного клімату, який у разі ухвалення дозволить Україні потрапити до ТОП-50 країн світу в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business. Однак законопроект був знятий з порядку денного парламенту.

Україна піднялася на 4 позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business 2018» за рахунок спрощення отримання дозволів на будівництво, поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів шляхом запровадження зобов'язання негайного оприлюднення інформації про транзакції з пов'язаними сторонами, а також зменшення ставки єдиного соціального внеску .

Мінекономрозвитку прогнозувало, що Україна може піднятися в рейтингу на 10 позицій - до 70-го місця, що потенційно могло б приносити додатково 1 млрд дол. інвестицій у країну щорічно.