Кабмін розгляне підвищення "мінімалки" до 4200 гривень – закон про держбюджет

Кабінет міністрів України за підсумками першого кварталу 2018 року розгляне можливість підвищення мінімальної зарплати в країні до 4200 гривень з 3723 гривень. Про це йдеться в законі про державний бюджет на 2018 рік, опублікованому в газеті "Голос України".

Читайте такожПорошенко підписав дербюджет-2018: які зміни чекають на українців

"Кабінету міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2018 розглянути питання про можливість підвищення розміру мінімальної заробітної плати з визначенням його на рівні 4200 гривень на місяць з другого кварталу 2018 року", - йдеться в законі.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4100 гривень. Бюджет на 2018 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати до 3723 гривень.

В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена в 2 рази - до 3200 гривень, і набули чинності норми, що передбачають за виплату зарплат "у конверті" штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.