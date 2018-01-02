Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс майже на 21%

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-листопаді 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 5,775 мільярда доларів, що на 20,8% більше дефіциту за січень-листопад 2016 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 30,2% - до 7,836 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 1,6 рази – до 2,061 мільярда доларів.

За даними НБУ, в листопаді дефіцит зовнішньої торгівлі становив 450 мільйонів доларів, у тому числі дефіцит торгівлі товарами – 734 мільйонів доларів, профіцит торгівлі послугами – 284 мільйонів доларів.

Україна в січні-листопаді 2017 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшила товарообіг з Росією на 28,6% - до 9,364 мільярда доларів, з Європою - на 28,8%, до 31,210 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів менше профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.

Разом з тим, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 мільярда доларів.