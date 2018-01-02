Зведений бюджет України вийшов у плюс на 34 мільярди проти дефіциту роком раніше

Зведений бюджет України за січень-листопад 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 33,9 мільярда гривень проти 9,988 мільярди гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи зведеного бюджету за цей період становлять 924,5 мільярда гривень, витрати – 891,3 мільярда гривень.

За даними НБУ, профіцит державного бюджету в січні-листопаді становить 5,519 мільярда гривень проти дефіциту в 45,5 мільярда гривень за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 мільярда гривень, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в сумі 771 мільярд гривень, витрати – 841 мільярд гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.