Євро та долар застигли на місці: офіційний курс гривні
Офіційний курс НБУ до 3 січня: 100 USD – 2806,7223 гривні; 100 EUR – 3349,5424 гривні; 10 RUR – 4,8703 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк до 3 січня (включно) встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2806,7223 (29 грудня – 2806,7223)
100 EUR – 3349,5424 (29 грудня – 3349,5424)
10 RUR – 4,8703 (29 грудня – 4,8703)
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Як повідомляв УНІАН, курс української гривні в 2017 році знизився на 5% по відношенню до долара США - середньозважений курс Національно банку в останній день міжбанківських торгів цього року становив 28,0672 гривні/долар порівняно з 26,6924 гривні/долар в перший день торгів, що минає.
Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.