Держказначейство відшкодувало платникам податків ПДВ на 120 мільярдів гривень

Державна казначейська служба в 2017 року відшкодувала платникам податків 120 мільярдів гривень податку на додану вартість, що на 27,2% більше, ніж за 2016 рік. Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.

Читайте такожПрезидент допускає скасування мита та відстрочення на рік сплати ПДВ

Згідно з повідомленням, у грудні показник відшкодування ПДВ скоротився на 81 мільйон гривень – до 11,340 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба в січні-вересні 2017 року збільшила відшкодування з податку на додану вартість на 37,5%, або на 23,9 мільярда гривень, до 87,6 мільярда гривень.

За 2016 рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.