Держказначейство відшкодувало платникам податків ПДВ на 120 мільярдів гривень
18:40, 02 січня 2018Фінанси
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Обсяг відшкодування податку в грудні 2017 року становив 11,340 мільярда гривень.
Платникам податків відшкодували 120 мільярдів з ПДВ / фото УНІАН
Державна казначейська служба в 2017 року відшкодувала платникам податків 120 мільярдів гривень податку на додану вартість, що на 27,2% більше, ніж за 2016 рік. Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.
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Згідно з повідомленням, у грудні показник відшкодування ПДВ скоротився на 81 мільйон гривень – до 11,340 мільярда гривень.
Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба в січні-вересні 2017 року збільшила відшкодування з податку на додану вартість на 37,5%, або на 23,9 мільярда гривень, до 87,6 мільярда гривень.
За 2016 рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.
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