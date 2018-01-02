Нацбанк цього року перерахує до бюджету понад 50 мільярдів прибутку

Національний банк України в 2018 році повинен перерахувати до державного бюджету 50,5 мільярда гривень прибутку за минулий рік. Про це йдеться в законі про державний бюджет на 2018 рік, опублікованому в газеті "Голос України".

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У законі зазначається, що кошти будуть перераховані після зовнішнього аудиту та затвердження Радою НБУ річної звітності, у відповідності до узгодженого з Міністерством фінансів графіком.

Як повідомляв УНІАН, проект закону про держбюджет передбачав, що НБУ перерахує в бюджет 47,8 мільярда гривень в 2018 році.

Національний банк України 7 грудня 2017 року перерахував останній, восьмий транш прибутку в Державний бюджет України об'ємом 4,4 мільярда гривень. Таким чином, регулятор перерахував всю заплановану суму прибутку НБУ до Державного бюджету України на 2017 рік у розмірі 44,4 мільярда гривень.