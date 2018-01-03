Введення податку на закордонні посилки відклали на рік

Обмеження на безподаткове пересилання товарів з-за кордону, що передбачають сплату податку на додану вартість (20%), мито (10%) і акциз при отриманні більш як трьох посилок на місяць сумарною вартістю понад 150 євро, почнуть діяти з 1 січня 2019 року.

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Про це йдеться в законі про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році, опублікованому в газеті «Голос України».

У той же час, обмеження на безподаткове ввезення товарів у багажі в розмірі 500 євро при в'їзді в Україну почало діяти з 1 січня 2018 року. При в'їзді в країну через аеропорт обмеження становить 1000 євро.

При цьому в разі в'їзду в країну частіше, ніж один раз на 72 години, обмеження на безподаткове ввезення товарів становить 50 євро.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня прийняла закон, який передбачає обмеження безподаткового ввезення товарів в Україну: не більш як три посилки на місяць сумарною вартістю 150 євро.