В Україні стартував новий етап подання е-декларацій: хто зобов'язаний відзвітувати про доходи

З 1 січня розпочався етап подання декларацій за 2017 рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до статті 45 закону "Про запобігання корупції", державні службовці, інші суб’єкти декларування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, яку визначає Нацагентство.

Йдеться про президента, голову Верховної Ради, народних депутатів, прем’єр-міністра, інших урядовців, голову Служби безпеки України, генерального прокурора, голову Національного банку України, суддів, членів НАЗК, Центральної виборчої комісії та поліцейських.

Також це представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експерти відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах і беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм.

Серед іншого, йдеться про фізичних осіб, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, у тому числі безповоротної допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом); систематично, впродовж року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, - якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції.

Також це особи, які є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.